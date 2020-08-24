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Зеленский начал речь ко Дню Независимости со слов о перемирии на Донбассе

24 августа 2020, 09:29

Зеленский начал речь ко Дню Независимости со слов о перемирии на Донбассе

Скриншот из видео Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский на Софиевской площади в Киеве произнес свою поздравительную речь ко Дню Независимости. Начал он ее со слов о перемирии на Донбассе.

«Год назад я рассказывал о том, что каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. Сообщение о количестве раненных и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, но только одно сообщение делает утро добрым: "раненных — ноль, погибших — ноль". Сегодня 29-ый день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно доброе. Сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь», — сказал Зеленский.

В своей речи президент отметил, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области и аннексированный Крым впоследствии вернутся в Украину.

«За нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Мы делаем все, чтобы настал день и они вернулись в страну, которую они не узнают. Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территорий», — сказал он.

«Мы строим такую страну, которая всегда готова дать отпор. И все равно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис», — сказал Владимир Зеленский и также добавил, что строит «страну, где те, кто без боя, подарил часть территорий, будут давать свидетельства, а не проповеди патриотизма», таким образом намекая на политиков, которые были у власти весной 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Украинский гарант также попросил «не путаться под ногами Украины, которая движется вперед» тех, кому украинский народ «уже дал оценку» и у кого «было много лет, чтобы что-то сделать».

Владимир Зеленский отметил, что военной техники на параде нет, так как это «не аттракцион для киевлян и гостей столицы».

«Наша военная техника сегодня на востоке [Украины]. Парад у нас обязательно будет — украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — подчеркнул президент.

В завершении он отметил государственными наградами врачей, учителей, деятелей культуры, науки, спорта и военных.

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