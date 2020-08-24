США в поздравлении с Днем Независимости поддержали территориальную целостность Украины

Государственный секретарь США Майкл Помпео от имени Соединенных Штатов и американского народа поздравил Украину с 29-й годовщиной независимости страны. Сообщение содержится на сайте Госдепа США.



«Поддержка Соединенными Штатами свободной, жизнестойкой и демократической Украины незыблема. Мы остаемся полностью преданными дипломатическим усилиям по пресечению агрессии России на востоке Украины. Как мы заявляли в Крымской декларации, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политической позиции, пока Россия не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией. Мы солидарны с украинцами в правительстве и в гражданском обществе, которые работают для продвижения ключевых трансформационных реформ, ускоряют экономический рост, укрепляют безопасность и верховенство права», — говорится в поздравлении Помпео.



Госсекретарь США подчеркнул: «Дружба между нашими странами никогда не была такой крепкой, и мы надеемся продолжать наше партнерство и сотрудничать с руководством и гражданами Украины, которые строят светлое, безопасное и демократическое будущее. Желаю вам дальнейшего процветания и успехов в последующие годы».