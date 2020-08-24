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Глава МИД Германии заявил, что перемирие на Донбассе вселяет надежду

24 августа 2020, 11:58

Глава МИД Германии заявил, что перемирие на Донбассе вселяет надежду

Перемирие на Донбассе, которое действует с 27 июля, является обнадеживающим знаком, его необходимо использовать для достижения дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед вылетом в Киев.

«Перемирие, которое длится более четырех недель, самый долгий срок с 2014 года, это знак, полный надежды! На этой основе мы хотим работать дальше», — приводит его слова пресс-служба правительства ФРГ.

Маас напомнил, что посетит Украину 24 августа в День Независимости страны, и поздравил украинцев с праздником. «В особенности этот день является для нас стимулом к продолжению активной работы над решением существующих конфликтов, а именно на востоке Украины», — подчеркнул он.

Маас планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским. На переговорах он планирует прояснить, какие импульсы могут быть использованы для «посыла важных политических сигналов».

Также немецкий министр встретится с представителями миссии ОБСЕ.

«Пандемия COVID сильно затронула Украину. Поэтому я рад, что для ее преодоления нам удалось активизировать наше двустороннее сотрудничество», — добавил он.

Сегодня президент Владимир Зеленский, в начале речи ко Дню Независимости, заявил, что на Донбассе уже 29 дней нет боевых потерь в рядах украинской армии.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество значительно уменьшилось. 

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