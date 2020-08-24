Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» может пройти в сентябре

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его германский и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан поддержали его предложение провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата.



«Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине», — написал Кулеба.



Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что встреча министров в четырехстороннем формате при участии российской стороны может пройти уже в сентябре этого года.



В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас уточнил, что будет обсуждаться на встрече.



«То есть если нам удастся, и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами Федерального канцлера и Офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел», — подчеркнул глава МИД Германии.



«Для того чтобы мы встретились в Нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также устройства дополнительных пунктов перехода», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Маас отметил, что в этом вопросе «уже начали вещи осуществляться» и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.



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