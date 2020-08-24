Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киеве прошел «Марш защитников Украины». Это альтернатива традиционному параду, которого нет уже 2 года

24 августа 2020, 13:43

В Киеве прошел «Марш защитников Украины». Это альтернатива традиционному параду, которого нет уже 2 года

Фото: hromadske Фото: hromadske

В Киеве состоялся Марш защитников, организованный волонтерами. В нем приняли участие бойцы Вооруженных сил, добровольческих батальонов, организации ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Они прошли по центру столицы, от Парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади.

На марш приехали люди из разных областей Украины. Впереди шли матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники погибших на Майдане во время событий 2013-2014 годов, а также украинские военные, которые получили ранения в боях на Донбассе. По оценкам СМИ, в шествии приняло участие более 10 тысяч человек. Они сформировали 48 колонн. Люди шли с соблюдением дистанции — на расстоянии вытянутой руки. В то же время многие были без масок.

Марш позиционировался как аполитичным. При этом одну из колонн возглавлял пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Когда колонна шла по Крещатику, к Порошенко подошла съемочная группа связанного с ним телеканала «Прямой» и вывела политика в прямой эфир. В колонне, которую возглавлял Порошенко, шли люди с баннером «С независимостью не шутят», симвлики его политсилы не было. Позже на Европейской площади экс-президент вышел на сцену, где размешен такой же слоган и логотипы «Евросолидарности». Перед сценой стояли люди с символикой этой партии.

Первый такой Марш защитников состоялся в 2019 году. Тогда его организовали как альтернативу традиционному параду, который отменил президент Владимир Зеленский. Он настаивает, что традиционный парад проводить будут тогда, когда Украина победит в войне. А пока военная техника нужна на Донбассе.

В этом году украинский лидер во время своей речи также отметил, что военной техники на параде нет, так как это «не аттракцион для киевлян и гостей столицы».

«Наша военная техника сегодня на востоке [Украины]. Парад у нас обязательно будет — украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории», — подчеркнул президент.

Смотрите также:

Украина отмечает День Независимости. Прямая трансляция ►

ТЕГИ

Прочее
День Независимости Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:58
«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья
23:19
Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа
17:05
Из-за пожара шахта «ДНР» приостановила добычу угля на 2 месяца
12:00
«ЛНР» зарегистрировала 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
11:08
«ДНР» откроет свой пункт пропуска под Донецком в понедельник
11:05
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях коронавируса и одной смерти
09:00
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
21:40
Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой
17:09
Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта
10:55
За сутки в ОРДО — 3 смерти и 45 новых случаев COVID-19
08:16
В Донецке снова горело здание заброшенной поликлиники
22:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:03
«ДНР» принуждает открывать счета в своем «банке»
15:02
«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника
13:36
В «ДНР» снова пообещали сократить комендантский час
все новости
16:28
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ
15:54
Кравчук назвал условие переноса переговоров по Донбассу из Минска
15:49
Германия не исключила отравление российского оппозиционера Навального
14:34
Кулеба о выборах на Донбассе: Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут целостность страны
14:23
Глава МИД Германии оценил прогресс по достижению мира на Донбассе
13:43
В Киеве прошел «Марш защитников Украины». Это альтернатива традиционному параду, которого нет уже 2 года
12:35
Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» может пройти в сентябре
11:58
Глава МИД Германии заявил, что перемирие на Донбассе вселяет надежду
11:58
«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья
11:12
США в поздравлении с Днем Независимости поддержали территориальную целостность Украины
09:29
Зеленский начал речь ко Дню Независимости со слов о перемирии на Донбассе
09:09
Украина отмечает День Независимости. Прямая трансляция ►
08:43
В Украине выявили почти 1800 заболевших коронавирусом за сутки
08:26
Штаб ООС рассказал о трех новых нарушениях «режима тишины»
23:19
Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа
все новости
ВИДЕО
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
23 августа, 09:00
Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Объясняем ►
21 августа, 17:57

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция