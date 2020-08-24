Кравчук: О выборах на оккупированном Донбассе в октябре речь не идет

Изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



«Та сторона настаивает на том, чтобы убрать пункт 4 из постановления Верховной рады о местных выборах, который запрещает их проведение на неподконтрольной территории. Учитывая все особенности, мы не успеем до 25 октября. Но убрав этот пункт, не значит, что выборы там состоятся. И все же мы открываем форточку для их проведения», — сказал Кравчук.



Он отметил, что выборы на неподконтрольной территории уже невозможно подготовить до 25 октября. Также речь и не идет о переносе местных выборов по всей Украине.

Россия в Трехсторонней контактной группе заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.



Леонид Кравчук направил в Верховную Раду письмо, в котором он просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям.