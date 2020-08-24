Немецкие врачи считают, что Навального отравили

В берлинской клинике Шарите сообщили, что российского политика Алексея Навального отравили. Об этом сообщается на сайте медучреждения.



«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно», — говорится в сообщении.



Для выяснения вещества назначили еще один обширный анализ, однако действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями.



Навальному назначили атропин в качестве антидота. Прогноз его состояния остается неопределенным, врачи не исключают возможные долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы.



Политик находится в искусственной коме.



Ранее 24 августа в правительстве Германии заявили, что политик «вероятнее всего» был отравлен. В МИД Германии заявили, что для точного диагноза необходимы дополнительные данные от российской стороны.