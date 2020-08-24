Зеленский: Саммит лидеров «нормандской четверки» должен быть в конце сентября

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласовали проведение саммита глав государств «нормандской четверки» в конце сентября 2020 года. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.



«Хайко Маас. Я рад, что на День Независимости у нас гости такого высокого уровня... Согласились, что саммит лидеров "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября», — написал он.



При этом президент отметил, что Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины.



Встреча помощников лидеров стран «нормандской четверки» готовится на 28 августа и, как ожидается, пройдет в Париже.