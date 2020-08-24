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На Луганщине число заболевших коронавирусом увеличилось до 245

24 августа 2020, 19:19

На Луганщине число заболевших коронавирусом увеличилось до 245

За минувшие сутки в Луганской области выявили один случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает облгосадминистрация.

Новый случай зафиксирован в Рубежном. Заболевший вернулся со временно оккупированной территории. Лечение проходит амбулаторно.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 245 человек. Из них выздоровели - 154; лечатся - 90 (32 - в стационаре; 58 - амбулаторно). Зарегистрирован летальный случай.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 августа в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев. 

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