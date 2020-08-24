На Луганщине число заболевших коронавирусом увеличилось до 245

За минувшие сутки в Луганской области выявили один случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает облгосадминистрация.



Новый случай зафиксирован в Рубежном. Заболевший вернулся со временно оккупированной территории. Лечение проходит амбулаторно.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 245 человек. Из них выздоровели - 154; лечатся - 90 (32 - в стационаре; 58 - амбулаторно). Зарегистрирован летальный случай.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 24 августа в Украине 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные, 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев.