Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Черниговщине в общежитии военного полигона прогремел взрыв, есть погибший и раненые

24 августа 2020, 21:29

На Черниговщине в общежитии военного полигона прогремел взрыв, есть погибший и раненые

В Черниговской области на территории 169-го Учебного центра «Десна» в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полигона.

«Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.

ТЕГИ

Места
Черниговская область
Прочее
взрыв гранаты

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:28
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ
11:58
«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья
23:19
Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа
17:05
Из-за пожара шахта «ДНР» приостановила добычу угля на 2 месяца
12:00
«ЛНР» зарегистрировала 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
11:08
«ДНР» откроет свой пункт пропуска под Донецком в понедельник
11:05
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях коронавируса и одной смерти
09:00
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
21:40
Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой
17:09
Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта
10:55
За сутки в ОРДО — 3 смерти и 45 новых случаев COVID-19
08:16
В Донецке снова горело здание заброшенной поликлиники
22:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:03
«ДНР» принуждает открывать счета в своем «банке»
15:02
«ДНР» перекроет центр Донецка из-за российского праздника
все новости
21:29
На Черниговщине в общежитии военного полигона прогремел взрыв, есть погибший и раненые
20:37
В Кремле заявили, что не знают о встрече «нормандской четверки» в сентябре
19:19
На Луганщине число заболевших коронавирусом увеличилось до 245
18:04
Кравчук: Большинство жителей ОРДЛО готовы быть в составе Украины в «автономном режиме»
17:58
Зеленский: Саммит лидеров «нормандской четверки» должен быть в конце сентября
17:40
Немецкие врачи считают, что Навального отравили
17:12
Кравчук: О выборах на оккупированном Донбассе в октябре речь не идет
16:28
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ
15:54
Кравчук назвал условие переноса переговоров по Донбассу из Минска
15:49
Германия не исключила отравление российского оппозиционера Навального
14:34
Кулеба о выборах на Донбассе: Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут целостность страны
14:23
Глава МИД Германии оценил прогресс по достижению мира на Донбассе
13:43
В Киеве прошел «Марш защитников Украины». Это альтернатива традиционному параду, которого нет уже 2 года
12:35
Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» может пройти в сентябре
11:58
Глава МИД Германии заявил, что перемирие на Донбассе вселяет надежду
все новости
ВИДЕО
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
23 августа, 09:00
Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Объясняем ►
21 августа, 17:57

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция