На Донбассе раз нарушили «режим тишины» в День Независимости Украины

Пророссийские один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 24 августа, в День Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Уточняется, что вблизи Майорска боевики применили БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. «В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», — добавили в штабе.
Там также сообщили, что с начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны боевиков не зафиксировано. «Режим тишины сохраняется в полной мере», — подчеркивается в сообщении.
На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.
После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.
Президент Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня Независимости отметил, что почти месяц на Донбассе нет боевых потерь среди украинских военных.