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За сутки в Украине выявили 1658 заболевших коронавирусом

25 августа 2020, 08:52

За сутки в Украине выявили 1658 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 658 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, 346 ранее заболевших выздоровели, а 25 — умерли.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 108 415 случаев COVID-19. Из них выздоровели 52 870 человек, а умерли — 2 318. Продолжают болеть 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Тернопольской области (158), Львовской области (136) , в Киеве (130), в Одесской области (112).

Днем ранее, 24 августа, сообщалось о 1 799 заболевших, 23 августа было 1 987 инфицированных за сутки, 22 августа был установлен абсолютный антирекорд — 2 328 новых случаев COVID-19 за сутки, 21 августа — 2 106 заболевших, 20 августа — 2134 человек.

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