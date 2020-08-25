Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы

Украина готова возобновить подачу воды в аннексированный Крым для нужд населения в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.



«Там [в Крыму] живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но не промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — сказал он в интервью «Украинскому радио».



Президент Владимир Зеленский 20 августа во время поездки в Херсонскую область заявил журналистам, что вопрос подачи воды в Крым сейчас не обсуждается. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допустил поставку воды в Крым в случае необходимости или гуманитарной угрозы. При этом он уточнил, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».