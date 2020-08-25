В Минздраве рассказали о противоэпидемических правилах в школах

С начала учебного года учащимся 1-4 классов будет разрешено передвигаться школой без маски или респиратора. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов



«Для учащихся 1-4 классов передвижение в помещениях учебного заведения будет разрешаться без использования маски или респиратора. В регионах, относящихся к "оранжевому" уровню, педагогам в процессе преподавания обучения дисциплины будет рекомендовано использовать защитные щитки. Если регион находится утр "желтой" или "зеленой" зоне — просто придерживаться соответствующей дистанции», — сказал министр.



Он также указал, что допуск учителей на работу может быть только после измерения температуры.



«При подтверждении случая коронавирусной болезни у кого-то из учеников, то весь класс должен пойти на самоизоляцию», — добавил Степанов.



Кроме того, дозаторы и антисептики должны быть только на входе, одновременно учащиеся и преподаватели могут мыть руки после каждого урока.



В ближайшее время Минздрав на своем сайте обнародует рекомендации по соблюдению противоэпидемических правил в школе.



В Украине по состоянию на 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 1,6 тысячи.