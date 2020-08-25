Из-за письма Кравчука завтра состоится большое заседание комитета Рады. Без трансляции и журналистов

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 26 августа, в 11:00 проведет еще одно заседание, которое будет посвящено обращению главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию на Донбассе Леонида Кравчука.



В этом письме он попросил депутатов уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям.



Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, которое транслировалось в YouTube.



На заседание пригласят самого Кравчука, главу комитета по вопросам внешней политикики, руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Кроме того, будут приглашены представители Офиса президента, руководство Верховной Рады, глава комитета правовой политики Андрей Костин (также является членом делегации ТКГ).



Завтрашнее заседание состоится в закрытом режиме — без трансляции и представителей СМИ.



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