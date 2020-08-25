Рада открыла путь к получению 1,2 миллиарда евро помощи от Евросоюза

Верховная Рада ратифицировала меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС в 1,2 миллиарда евро.



За этот законопроект № 0063 проголосовали 248 народных депутатов.



Льготный кредит будет выплачиваться двумя траншами по 600 миллионов евро, срок погашения не превышает 15 лет, а процентная ставка не превысит 2% годовых.



Предоставят ли Украине первый транш от Евросоюза в рамках этой программы, будет зависеть от выполнения страной ряда требований, в частности, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом.



Второй транш Украина сможет получить, если обеспечит независимость Национального банка и достигнет прогресса в соглашении об ассоциации с ЕС. Второй транш должен поступить не ранее чем через 3 месяца после первого.



Соглашение было подписано во время рабочего визита в Брюссель премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко и главы Нацбанка Кирилла Шевченко 23 июля.