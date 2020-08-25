«Слуга народа» представит кандидатов в мэры на съезде 30 августа

Съезд политической партии «Слуга народа» состоится в воскресенье, 30 августа на крыше здания центра «Парковый» и начнется в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.



Программой съезда предусмотрено выступление президента Украины Владимира Зеленского, председателя партии Александра Корниенко, принятие решения об участии в местных выборах 2020 года, представление кандидатов на должности мэров областных центров, а также представление кандидата в народные депутаты на довыборах по округу № 208 в Черниговской области.



Также, как ожидается, на съезде состоится презентация соответствующей программы партии.