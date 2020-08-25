В зоне ООС из-за неосторожного обращения с оружием погиб боец ​​

В зоне проведения операции Объединенных сил результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик. Об этом сообщается на странице 14 отдельной механизированной бригады в Facebook.



В то же время ОО «Теребовлянская башня» сообщает, что трагедия произошла еще 21 августа, погиб военный результате пулевого ранения в Новоайдарском районе Луганской области. Похоронили Рудика 23 августа.



«Владимир, 1989 года рождения, мобилизованный в апреле 2015 года. На войне прошел боевой путь от солдата до старшего лейтенанта. Был командиром роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Большого. По защите независимости и государственного суверенитета Украины получил 6 государственных наград , но отдал самое дорогое — свою жизнь », - добавили в организации.