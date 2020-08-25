Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября

Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.



Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.



«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», — подчеркнул президент.



Согласно постановлению правительства, карантин в Украине должен был действовать до 31 августа