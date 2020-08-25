Плотницкого и еще двоих боевиков вызывают в суд по делу о сбитом Ил-76

Экс-главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий и двое командиров боевиков Андрей Патрушев и Александр Гуреев, которые обвиняются в причастности к крушению Ил-76 Вооруженных сил Украины под Луганском в 2014 году, вызваны на 3 сентября на заседание Красногвардейского суда Днепра. Об этом сообщается в газете «Урядовый курьер» от 22 августа.



«После публикации объявления о вызове в прессе обвиняемые считаются проинформированными о дате, времени и места рассмотрения дела. Последствия неявки обвиняемого в суд предусмотрены ст. 139, 323 УПК Украины», — говорится в сообщении.



Данное дело рассматривается в Красногвардейском суде Днепра с февраля 2018 года.

В ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.



Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.



В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.