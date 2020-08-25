На Луганщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса

На подконтрольной части Луганской области зарегистрировали второй летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



«Несмотря на усилия врачей в течение недели, спасти жизнь заболевшему COVID-19 человеку не удалось», — отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 245 человек. Из них выздоровели — 154; лечатся - 89 (31 — в стационаре; 58 — амбулаторно), 2 — скончались.

В группировке «ЛНР» заявляли, что на подконтрольной ей территории Луганской области за все время пандемии выявлено 646 заболевших COVID-19, из них находятся на лечении 22 пациента, выздоровели — 607, умерли — 17.



За минувшие сутки в Украине выявлено 1 658 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, 346 ранее заболевших выздоровели, а 25 — умерли.