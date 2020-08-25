Процесс по делу MH17 возобновляется в Нидерландах на следующей неделе

В понедельник, 31 августа, в Нидерландах продолжатся слушания по делу о катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Заседание пройдет в Судебном комплексе Схипхол. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Отмечается, что на слушаниях могут присутствовать родственники погибших, а также стороны, постоянно участвующие в уголовном процессе. Из-за новых правил, в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, в суде сообщают, что на слушаниях может присутствовать меньше людей. В частности, это касается представителей СМИ.



Дни судебных заседаний, отведенные в этом деле на осень 2020 года, делятся на три блока по две недели: с понедельника, 31 августа, по пятницу, 11 сентября, понедельник, 28 сентября - пятница, 9 октября, с понедельника, 2 ноября, по пятницу, 13 ноября.



Второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17 закончился 3 июля.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.