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Штаб ООС зафиксировал один обстрел на Донбассе с начала суток

25 августа 2020, 17:55

Штаб ООС зафиксировал один обстрел на Донбассе с начала суток

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях остается контролируемой. С начала суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

«Противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета у Хутора Вольного. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет», - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что на всех других участках ответственности украинских подразделений режим тишины соблюдался в полной мере.

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