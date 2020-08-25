Штаб ООС зафиксировал один обстрел на Донбассе с начала суток

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях остается контролируемой. С начала суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщает пресс-центр штаба.



«Противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета у Хутора Вольного. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет», - говорится в вечерней сводке.



Отмечается, что на всех других участках ответственности украинских подразделений режим тишины соблюдался в полной мере.