Нардеп Качура опубликовал обращение Кравчука к Верховной Раде

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в своем обращении к Верховной Раде относительно постановления о назначении местных выборов написал, что решил обратиться к парламентариям «в результате общения с жителями Донецкой и Луганской областей».



Письмо Кравчука в Раду в своем телеграм-канале опубликовал народный депутат от «Слуги Народа» Александр Качура.

Отметим, что Леонид Кравчук решил обратиться к Раде из-за того, что на прошлой неделе представители России в Трехсторонней контактной группе заблокировали переговоры, ставя условием пересмотр постановления Верховной Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.



Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.



По словам Кравчука, Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом. При этом народный депутат Андрей Костин, который входит в возглавляемую Кравчуком делегацию в ТКГ, заявил, что во время переговоров не слышал о желании поддерживаемых Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» поучаствовать в украинских местных выборах.



Напомним, сегодня прошло заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В повестке комитета было письма обращения Леонида Кравчука.



Рассмотрев обращение главы украинской делегации, парламентарии решили провести еще одно заседание в среду, 26 августа, в 11:00 при участии самого Кравчука. Кроме него на заседание также пригласили глав комитетов по вопросам внешней политики Александра Мережко и по вопросам национальной безопасности и обороны Александра Завитневича, представителей Офиса президента, руководство Верховной Рады, главу комитета правовой политики Андрея Костина, который также является членом делегации в ТКГ. Встреча пройдет в закрытом режиме — без трансляции и представителей СМИ.