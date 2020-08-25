«Республика Донбасс» и возвращение Януковича в Украину — детали «мирного плана РФ» для команды Трампа

В 2016-2018 годах в России хотели покинуть оккупированную часть Донбасса и передать над ней контроль Украине, при этом ликвидировав самых «буйных» местных боевиков. За это Россия выдвинула несколько важных условий. Об этом говорится в частично рассекреченном отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США, передает «Европейская правда».



Отчет опубликован в рамках расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Ни ФБР, ни парламентарии так и не пришли к однозначным выводам по вмешательству. Политтехнолог Пол Манафорт, которого считали одним из посредников между штабом Трампа и россиянами, сейчас в тюрьме, часть его соратников — под следствием. Официальное следствие закрыто.



Ключевым звеном связи Манафорта с РФ был агент российской разведки Константин Килимник — гражданин РФ, родился в Украине, в Кривом Роге, утверждается, что он работал на ГРУ Генштаба РФ.



В этом документе говорится, что Россия предлагала создать на территории Донецкой и Луганской областей «Автономную республику Донбасс» в составе Украины. Также планировалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович вернется в «политику на Донбассе», а следом и в украинскую.



Также сообщается, что Янукович хотел нанять Манафорта для продвижения в Украине мирного плана по Донбассу. На одном из допросов политтехнолог признал, что этот план предусматривал узаконивания присутствия России на востоке Украины. Также он уверяет, что не согласился на эти условия и назвал план «безумным».



Впрочем, в Конгрессе констатируют, что есть достаточно доказательств, которые опровергают слова Манафорта о его категорическом отказе. В дальнейшем он неоднократно пересекался с российским разведчиком, консультировал его по продвижению этого «мирного плана» и помогал готовить необходимые социологические исследования.



Так, в декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана.



«Россияне на очень высоком уровне принципиально не против плана и работать с BG (big guy, "большой парень" — предположительно Янукович — ред.) над началом процесса объединения "ДНР" и "ЛНР" в одну административную единицу, с решением вопросов безопасности (вывод российских войск, устранения радикальных уголовных элементов — ред.). Все остальное будет делать BG и его люди», — говорилось в этом письме.



Россияне также выдвинули условие, при котором они начнут процесс. Для этого в «миротворчество» должен включиться лично Дональд Трамп.



«Все, что нужно для начала процесса — это чтобы DT (речь идет о президенте США — ред.) "подмигнул" о своей готовности, или подтолкнул процесс, сказав что он хочет мира на Донбассе и в Украине, и назначил спецпредставителя, который в дальнейшем руководил бы этим процессом», — говорилось в сообщении разведчика к Манафорта.



Также Килимник был убежден, что как только Порошенко поймет этот сигнал от США, «процесс пойдет очень быстро и DT сможет достичь мира на Донбассе буквально через несколько месяцев после своей инаугурации».



Согласованные детали плана Килимник пообещал рассказать впоследствии на персональной встрече.



В комитете Сената считают, что переговоры по этому поводу имели место в Мадриде. Туда Манафорт летал специально для встречи. В Вашингтоне в тот день была инаугурация Трампа.



На последнюю встречу для переговоров по «мирному плану» вместе с Килимником в Вашингтон прилетел Сергей Левочкин (народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава Администрации президента Януковича в 2010-2014 годах). Расследование установило, что они точно встречались с Манафортом; впрочем, содержание их переговоров документально подтвердить не удалось.



В отчете говорится, что «мирный план» должен был создать привлекательную для международного сообщества «обертку» федерализации Украины, которая даст Донбассу решающий голос в определении политики всего государства. Россия при этом должна отсутствывать в этом конфликте. Даже авторство плана должен взять на себя лично Дональд Трамп. Ниже приводим некоторые элементы плана РФ.



«Президент Порошенко не заинтересован в мирном урегулировании и использует конфликт для обоснования своей неудачной экономической политики. Токсичность лидеров "ДНР" и "ЛНР" затрудняет их участие в процессе переговоров и фактически лишает миллионы жителей региона права быть представленными в международной политике. Ни Киев, ни "Л-ДНР" не хотят вернуть Донбасс в Украину.



Продолжение конфликта на Донбассе приводит к неконтролируемым сценариям, создает риск попадания насилия в другие страны региона. Чтобы не допустить этого, нужен новый подход к урегулированию конфликта».



Предложенный подход предусматривает:



1) Создание «Автономной республики Донбасса» («АРД»), автономного региона Украины. «АРД» будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании «АРД» в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.



2) Принятие Верховной Радой специального закона, который будет определять правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции «АРД» в Украину. Это немедленно разблокирует мирный процесс и создаст условия для реализации совместного плана прекращения огня. Если Рада не примет этот закон, президент Порошенко должен утвердить его своим указом и распустить Верховную Раду как препятствие для реализации мирных соглашений.



3) Избрание премьер-министра Донбасса на переходной период на основе временной Конституции «АРД». Премьер-министр «АРД» избирается парламентом («Народным собранием») «АРД» и руководит процессом переговоров по урегулированию конфликта между «АРД» и Украиной. Он является законным и полномочным представителем «АРД» на переговорах с международными структурами в рамках программ восстановления экономики и преодоления последствий вооруженного конфликта. Оптимальный кандидат на эту должность — Виктор Янукович.



«Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать «АРД» и привлечь Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами.



Еще одним ключевым условием успеха этого плана являются практические усилия Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы убедить президента Украины Порошенко заявить о своей поддержке инициативы создания «АРД» и начать новый этап мирного урегулирования.



Поддержка этой инициативы со стороны США станет справедливым и демократическим решением по Януковичу, который сделал все возможное для мирного урегулирования в 2014 году и подписал план мирного урегулирования с оппозицией 21 февраля 2014 года; тот план впоследствии был нарушен радикалами.



Личное участие президента США приведет к прекращению кровопролития, возврату политического равновесия и стабильности в Украине, создание стабильной и эффективной проевропейского законодательного большинства, способного осуществлять эффективные реформы».



Точно неизвестно, почему не удалось осуществить «мирный план» России. Из вариантов: его не приняли в руководстве США; отношения РФ и США испортились; Янукович оказался токсичным для Донбасса. Насчет последнего предположения в документе Сената есть подтверждение. Расследование установило, что в середине 2017 года при активном участии Килимника на Донбассе силами украинских социологов провели «как минимум один» опрос о том, как можно было бы возвращать Януковича. Оно показало, что беглый президент — «нежизнеспособен» в роли руководителя «автономного Донбасса».

Напомним, 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога «Партии регионов» и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы. Манафорт был осужден за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем 10 лет.