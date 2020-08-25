Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Республика Донбасс» и возвращение Януковича в Украину — детали «мирного плана РФ» для команды Трампа

25 августа 2020, 20:53

«Республика Донбасс» и возвращение Януковича в Украину — детали «мирного плана РФ» для команды Трампа

В 2016-2018 годах в России хотели покинуть оккупированную часть Донбасса и передать над ней контроль Украине, при этом ликвидировав самых «буйных» местных боевиков. За это Россия выдвинула несколько важных условий. Об этом говорится в частично рассекреченном отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США, передает «Европейская правда».

Отчет опубликован в рамках расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Ни ФБР, ни парламентарии так и не пришли к однозначным выводам по вмешательству. Политтехнолог Пол Манафорт, которого считали одним из посредников между штабом Трампа и россиянами, сейчас в тюрьме, часть его соратников — под следствием. Официальное следствие закрыто.

Ключевым звеном связи Манафорта с РФ был агент российской разведки Константин Килимник — гражданин РФ, родился в Украине, в Кривом Роге, утверждается, что он работал на ГРУ Генштаба РФ.

В этом документе говорится, что Россия предлагала создать на территории Донецкой и Луганской областей «Автономную республику Донбасс» в составе Украины. Также планировалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович вернется в «политику на Донбассе», а следом и в украинскую.

Также сообщается, что Янукович хотел нанять Манафорта для продвижения в Украине мирного плана по Донбассу. На одном из допросов политтехнолог признал, что этот план предусматривал узаконивания присутствия России на востоке Украины. Также он уверяет, что не согласился на эти условия и назвал план «безумным».

Впрочем, в Конгрессе констатируют, что есть достаточно доказательств, которые опровергают слова Манафорта о его категорическом отказе. В дальнейшем он неоднократно пересекался с российским разведчиком, консультировал его по продвижению этого «мирного плана» и помогал готовить необходимые социологические исследования.

Так, в декабре 2016 года, то есть уже после победы Трампа на выборах, Килимник с помощью скрытого механизма обмена сообщениями передал Манафорту сигнал о готовности Москвы идти дальше в имплементации плана.

«Россияне на очень высоком уровне принципиально не против плана и работать с BG (big guy, "большой парень" — предположительно Янукович — ред.) над началом процесса объединения "ДНР" и "ЛНР" в одну административную единицу, с решением вопросов безопасности (вывод российских войск, устранения радикальных уголовных элементов — ред.). Все остальное будет делать BG и его люди», — говорилось в этом письме.

Россияне также выдвинули условие, при котором они начнут процесс. Для этого в «миротворчество» должен включиться лично Дональд Трамп.

«Все, что нужно для начала процесса — это чтобы DT (речь идет о президенте США — ред.) "подмигнул" о своей готовности, или подтолкнул процесс, сказав что он хочет мира на Донбассе и в Украине, и назначил спецпредставителя, который в дальнейшем руководил бы этим процессом», — говорилось в сообщении разведчика к Манафорта.

Также Килимник был убежден, что как только Порошенко поймет этот сигнал от США, «процесс пойдет очень быстро и DT сможет достичь мира на Донбассе буквально через несколько месяцев после своей инаугурации».

Согласованные детали плана Килимник пообещал рассказать впоследствии на персональной встрече.

В комитете Сената считают, что переговоры по этому поводу имели место в Мадриде. Туда Манафорт летал специально для встречи. В Вашингтоне в тот день была инаугурация Трампа.

На последнюю встречу для переговоров по «мирному плану» вместе с Килимником в Вашингтон прилетел Сергей Левочкин (народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», глава Администрации президента Януковича в 2010-2014 годах). Расследование установило, что они точно встречались с Манафортом; впрочем, содержание их переговоров документально подтвердить не удалось.

В отчете говорится, что «мирный план» должен был создать привлекательную для международного сообщества «обертку» федерализации Украины, которая даст Донбассу решающий голос в определении политики всего государства. Россия при этом должна отсутствывать в этом конфликте. Даже авторство плана должен взять на себя лично Дональд Трамп. Ниже приводим некоторые элементы плана РФ.

«Президент Порошенко не заинтересован в мирном урегулировании и использует конфликт для обоснования своей неудачной экономической политики. Токсичность лидеров "ДНР" и "ЛНР" затрудняет их участие в процессе переговоров и фактически лишает миллионы жителей региона права быть представленными в международной политике. Ни Киев, ни "Л-ДНР" не хотят вернуть Донбасс в Украину.

Продолжение конфликта на Донбассе приводит к неконтролируемым сценариям, создает риск попадания насилия в другие страны региона. Чтобы не допустить этого, нужен новый подход к урегулированию конфликта».

Предложенный подход предусматривает:

1) Создание «Автономной республики Донбасса» («АРД»), автономного региона Украины. «АРД» будет создана в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании «АРД» в идеале должно быть одобрено в нормандском формате.

2) Принятие Верховной Радой специального закона, который будет определять правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции «АРД» в Украину. Это немедленно разблокирует мирный процесс и создаст условия для реализации совместного плана прекращения огня. Если Рада не примет этот закон, президент Порошенко должен утвердить его своим указом и распустить Верховную Раду как препятствие для реализации мирных соглашений.

3) Избрание премьер-министра Донбасса на переходной период на основе временной Конституции «АРД». Премьер-министр «АРД» избирается парламентом («Народным собранием») «АРД» и руководит процессом переговоров по урегулированию конфликта между «АРД» и Украиной. Он является законным и полномочным представителем «АРД» на переговорах с международными структурами в рамках программ восстановления экономики и преодоления последствий вооруженного конфликта. Оптимальный кандидат на эту должность — Виктор Янукович.

«Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать «АРД» и привлечь Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами.

Еще одним ключевым условием успеха этого плана являются практические усилия Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы убедить президента Украины Порошенко заявить о своей поддержке инициативы создания «АРД» и начать новый этап мирного урегулирования.

Поддержка этой инициативы со стороны США станет справедливым и демократическим решением по Януковичу, который сделал все возможное для мирного урегулирования в 2014 году и подписал план мирного урегулирования с оппозицией 21 февраля 2014 года; тот план впоследствии был нарушен радикалами.

Личное участие президента США приведет к прекращению кровопролития, возврату политического равновесия и стабильности в Украине, создание стабильной и эффективной проевропейского законодательного большинства, способного осуществлять эффективные реформы».

Точно неизвестно, почему не удалось осуществить «мирный план» России. Из вариантов: его не приняли в руководстве США; отношения РФ и США испортились; Янукович оказался токсичным для Донбасса. Насчет последнего предположения в документе Сената есть подтверждение. Расследование установило, что в середине 2017 года при активном участии Килимника на Донбассе силами украинских социологов провели «как минимум один» опрос о том, как можно было бы возвращать Януковича. Оно показало, что беглый президент — «нежизнеспособен» в роли руководителя «автономного Донбасса».

Напомним, 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога «Партии регионов» и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы. Манафорт был осужден за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем 10 лет.

ТЕГИ

Люди
Виктор Янукович Пол Манафорт
Прочее
ДНР ЛНР война на Донбассе
Места
Россия Сша

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
15:43
Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября
14:18
«ДНР» разрешила проводить массовые мероприятия на открытом воздухе
11:06
Число умерших из-за коронавируса у «ДНР» возросло до 130
09:34
В центре Донецка «ДНР» установила бюст боевика «Гиви»
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа
16:28
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ
11:58
«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья
23:19
Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа
17:05
Из-за пожара шахта «ДНР» приостановила добычу угля на 2 месяца
12:00
«ЛНР» зарегистрировала 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
11:08
«ДНР» откроет свой пункт пропуска под Донецком в понедельник
11:05
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях коронавируса и одной смерти
09:00
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
21:40
Заводы «ДНР» и «ЛНР» задолжали рабочим за несколько месяцев. В Алчевске пригрозили забастовкой
все новости
22:54
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке. Первый трофей Луческу в Киеве
22:51
На Донетчине — 18 новых заболевших коронавирусом
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
22:11
Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ
21:45
Зеленский предполагает, что война на Донбассе завершится в 2020 году
20:53
«Республика Донбасс» и возвращение Януковича в Украину — детали «мирного плана РФ» для команды Трампа
20:08
«Укрзализныця» начала охранять поезда на 10 сообщениях. Среди них — «Мариуполь-Киев»
19:05
Опубликовано обращение Кравчука к Верховной Раде по выборам на Донбассе
18:22
На Луганщине будут судить двоих организаторок «референдума» о независимости «ЛНР»
17:55
Штаб ООС зафиксировал один обстрел на Донбассе с начала суток
17:29
Процесс по делу MH17 возобновляется в Нидерландах на следующей неделе
17:15
На Луганщине зафиксировали вторую смерть от коронавируса
16:02
Плотницкого и еще двоих боевиков вызывают в суд по делу о сбитом Ил-76
15:43
Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября
15:00
На Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве
все новости
ВИДЕО
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
23 августа, 09:00
Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Объясняем ►
21 августа, 17:57

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция