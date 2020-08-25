Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.
Как сообщает пресс-служба президента, указ о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.
Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия на Донбассе, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил.
«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — подчеркнул он.
Зеленский также обратил внимание на необходимость внедрения более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.
Среди мер, которые еще должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.
Галаган заверил президента в качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.