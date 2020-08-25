По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 658 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, 346 ранее заболевших выздоровели, а 25 — умерли. За все время пандемии в Украине зарегистрировано 108 415 случаев COVID-19. Из них выздоровели 52 870 человек, а умерли — 2 318.



На подконтрольной части Донецкой области известно о 1 240 заболевших. Из них 928 пациентов выздоровели, 18 — умерли. В понедельник, 24 августа, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умерла 83-летняя жительница Краматорска.



В Луганской области за все время исследований коронавирус подтвержден у 245 человека. Из них 154 уже выздоровели, а двое — скончались.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 42 случая заболевания коронавирусом. Также зарегистрировано две новые смерти. За все время пандемии «ДНР» признала 2364 случая COVID-19. Из них выписаны 1 152 человек, умерли — 130.



Школьники и студенты на подконтрольной группировке «ДНР» территории с 1 сентября приступят к занятиям в обычном — очном — режиме. Но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



Группировка «ЛНР» не сообщала о новых случаях за минувшие сутки. 23 августа сообщалось о 646 случаях COVID-19. Из них 607 человек выздоровели, 17 — умерли.





Политика



Советники глав государств «нормандской четверки» не будут проводить встречу 28 августа. Офис президента Украины сообщил, что встреча переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.



Президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить войну на Донбассе уже в этом году. Он считает, что не существует второго действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все стороны «нормандской четверки». Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути.



Общество



В понедельник, 31 августа, в Нидерландах продолжатся слушания по делу о катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.



Группировка «ДНР» установила в центре Донецка бюст командира незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых.



Боевые действия



На Донетчине беспилотник миссии ОБСЕ дважды подвергался глушению 23 августа.

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