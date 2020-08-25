«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке. Первый трофей Луческу в Киеве

Фото: «Динамо»

Киевское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Украины, обыграв донецкий «Шахтер». Матч завершился со счетом 1:3.

Матч завершено! Кияни перемагають донецький «Шахтар» і здобувають Суперкубок України 2020!



#ШахтарДинамо (1:3) pic.twitter.com/i4SJ8z2Rit — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 25, 2020

Это первый трофей Мирчи Луческу в качестве главного тренера «Динамо». Также это первый матч румынского специалиста против «Шахтера», который он тренировал с 2004 по 2016 год.

Фото: «Шахтер»

Киевский клуб теперь является девятикратным обладателем Суперкубка.



Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве проходил без зрителей.