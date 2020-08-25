Зеленский рассказал, что «не боится» разговора с Путиным по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Euronews, что у него есть прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский напомнил, что такой разговор состоялся перед введением режима прекращения огня на Донбассе. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога, считает он.
«Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность — говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить — не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, — мирного результата не будет», — подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский выразил надежду, что завершить войну на Донбассе удастся уже в этом году.