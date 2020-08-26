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Штаб ООС сообщил об одном нарушении «режима тишины» за сутки

26 августа 2020, 08:10

Штаб ООС сообщил об одном нарушении «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, что вблизи Хутора Вольный был совершен один выстрел из автоматического станкового гранатомета. «Эта провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет», — говорится в сообщении штаба.

Также там напомнили, что во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. «Военные были оперативно доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет», — добавили в штабе.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Кроме того, в штабе отметили, что за минувшие сутки сотрудниками полиции совместно с представителями Госпогранслужбы и ГСЧС в одном из разрушенных домов Новотроицкого в Донецкой области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, среди которых несколько тысяч патронов к стрелковому вооружению, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данному факту возбуждено уголовное производство.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.

Президент Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня Независимости заявил, что почти месяц на Донбассе нет боевых потерь среди украинских военных.

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