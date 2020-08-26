Зеленский обещает исправить отсутствие переговорной площадки по Крыму

Президент Владимир Зеленский отметил, что за шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма и пообещал изменить ситуацию.



«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа — помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews, передает пресс-служба главы государства.



Он отметил, что в рамках «нормандского формата» Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Крыма, хотя он поднимал этот вопрос. По словам Зеленского, с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом.



При этом президент заверил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.



«Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке — там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе — ред.) — на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории — наши и должны вернуться», — сказал Зеленский.



По мнению президента, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность. «Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все отвечать. Многие в этом участвовал», — подчеркнул Зеленский.