Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский обещает исправить отсутствие переговорной площадки по Крыму

26 августа 2020, 09:26

Зеленский обещает исправить отсутствие переговорной площадки по Крыму

Президент Владимир Зеленский отметил, что за шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма и пообещал изменить ситуацию.

«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа — помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews, передает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что в рамках «нормандского формата» Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Крыма, хотя он поднимал этот вопрос. По словам Зеленского, с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом.

При этом президент заверил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

«Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке — там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе — ред.) — на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории — наши и должны вернуться», — сказал Зеленский.

По мнению президента, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность. «Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все отвечать. Многие в этом участвовал», — подчеркнул Зеленский.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:34
«ДНР» затопила аварийный участок шахты в Донецке
10:29
«ДНР» выявила уже 2 400 заболевших коронавирусом. 135 человек умерли
09:31
«ЛНР» зарегистрировала пять новых случаев коронавируса
08:41
«ДНР» изменила порядок выезда на подконтрольную Украине территорию
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
15:43
Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября
14:18
«ДНР» разрешила проводить массовые мероприятия на открытом воздухе
11:06
Число умерших из-за коронавируса у «ДНР» возросло до 130
09:34
В центре Донецка «ДНР» установила бюст боевика «Гиви»
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа
16:28
Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ
11:58
«ЛНР» рассказала, что уже сделала для открытия КПВВ у Золотого и Счастья
23:19
Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа
17:05
Из-за пожара шахта «ДНР» приостановила добычу угля на 2 месяца
12:00
«ЛНР» зарегистрировала 6 новых случаев инфицирования коронавирусом
все новости
12:13
Ермак ожидает, что встреча советников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября
11:34
«ДНР» затопила аварийный участок шахты в Донецке
10:29
«ДНР» выявила уже 2 400 заболевших коронавирусом. 135 человек умерли
10:29
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи с обеих сторон линии соприкосновения
10:14
Зеленский: Лидеры ЕС должны озвучить конкретный перечень шагов для членства Украины
09:31
«ЛНР» зарегистрировала пять новых случаев коронавируса
09:26
Зеленский обещает исправить отсутствие переговорной площадки по Крыму
09:00
В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли
08:41
«ДНР» изменила порядок выезда на подконтрольную Украине территорию
08:10
Штаб ООС сообщил об одном нарушении «режима тишины» за сутки
23:24
Зеленский рассказал, что «не боится» разговора с Путиным по Донбассу
22:54
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке. Первый трофей Луческу в Киеве
22:51
На Донетчине — 18 новых заболевших коронавирусом
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
22:11
Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ
все новости
ВИДЕО
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
23 августа, 09:00
Можно ли заразиться коронавирусом повторно? Объясняем ►
21 августа, 17:57

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция