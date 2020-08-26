Ермак ожидает, что встреча советников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что перенесенная встреча советников лидеров государств «Нормандской четверки» состоится до 10 сентября. Об этом он сказал он на брифинге в Днепропетровской области, передает «Интерфакс-Украина».
Ермак отметил, что советник президента Франции Эммануэль Бонн позвонил ему несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. «Сегодня обсуждаются даты — это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — рассказал глава ОП.
Вчера стало известно, что встреча советников лидеров государств «нормандского формата» перенесена. Ранее ожидалось, что она состоится 28 августа в Париже.