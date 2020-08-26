Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября.



Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.



Министр здравоохранения Максим Степанов также сообщил, что предлагается усилить ограничительные меры на территории регионов с «зеленым» уровнем эпидопасности, что связано с резким ростом заболеваемости. В частности, будет запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность «общепитов с организацией досуга».



«Также мы отработали с Минкультуры запрет проведения концертов, помимо тех, которые проводят учреждения культуры, и кроме тех, для которых концертная деятельность в течение года является основным видом работы», — добавил Степанов.



Правительство также запретило въезд иностранцев в Украину почти до конца сентября из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих вид на жительство, представителей дипломатических миссий и тому подобное.

Предыдущее постановление правительства предполагало действие адаптивного карантина до 31 августа.



С 1 августа в Украине были введены новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. 12 августа Кабмин частично изменил критерии определения зон карантина.