Кабмин запрещает въезд иностранцев в Украину с 29 августа

Кабинет министров Украины с 29 августа до 28 сентября закрывает границы для иностранных граждан. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Ограничение не будет касаться иностранцев, которые имею разрешение на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссии.
Также запрет не распространяется на тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузового транспорта, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение.
Кроме того, правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 октября.