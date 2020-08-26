За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано двенадцать новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Пятеро заболевших обнаружены в Северодонецке — трое из круга ранее определенных контактных лиц, один госпитализированы с пневмонией, еще один с тяжелым течением ОРВИ. В Лисичанске — трое заболевших, двое с тяжелым течением ОРВИ, один госпитализирован с пневмонией.
Также по одному инфицированному выявили в Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском и Станично-Луганском районах. Двое из них находились на самоизоляции после возвращения из временно оккупированной территории.
За все время исследований в области диагноз коронавирусная инфекция лабораторно подтвержден у 257 человек. Из них выздоровели — 163, лечатся — 92, двое умерли.