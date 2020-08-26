За нарушение тайны телефонных разговоров будут судить подполковника СБУ

Подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины обвиняют в нарушении тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоро. В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс грн взятки.



Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.