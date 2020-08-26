Зеленский и Помпео обсудили установление режима тишины на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили установление режима прекращения огня на Донбассе. Об этом украинский президент сообщил в своем Твиттер.



«Поговорил с Помпео. Госсекретарь приветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку», — написал Зеленский.



Вместе с тем, в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.



«Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины. Глава государства отметил исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации», — говорится в сообщении.



Помпео поприветствовал это достижение и отметил, что Украина может рассчитывать на двухпартийную поддержку США.



Собеседники также обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.



«Главное — чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», — подчеркнул Зеленский. Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.



«Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказал свое мнение насчет разговоров с Владимиром Путиным по Донбассу.