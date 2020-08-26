В Кривом Роге почти на час задержали футбольный матч из-за Зеленского

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский опоздал на футбольный матч на стадионе «Горняк» в Кривом Роге из-за телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео. Из-за задержки президента начало матча отложили почти на час.



26 августа Зеленский должен был посетить матч между «Черкащиной» и «Кривбассом» — это первый для криворожской команды матч после «возрождения» и вообще первый матч Кубка Украины.



На стадион «Горняк» глава государства прибыл с опозданием почти на час, отмечает Sport.ua. Он сделал первый символический удар в матче — и только после этого тот начался.



Позже пресс-служба Офиса президента объяснила: Зеленский задержался, потому что ему срочно позвонил государственный секретарь США Майк Помпео. Последний поздравил Украину с двадцать девятой годовщиной независимости и обсудил с Зеленским «широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и учитывая развитие ситуации в нашей части Европы».



«Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров являются достаточно распространенной практикой, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом», — добавили в ОП.

«Возрождение» «Кривбасса» произошло путем переименования криворожского футбольного клуба «Горняк» в начале августа.



В 2013 году «Кривбасс» лишили профессионального статуса, прошлый сезон клуб провел в любительском чемпионате Днепропетровской области. Новый сезон клуб из Кривого Рога начнет во второй лиге.