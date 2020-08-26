«Вода Донбасса» устранила 9 порывов на участке водопровода «Горловка-Торецкое»

Аварийно-восстановительные бригады коммунального предприятия «Вода Донбасса» устранили 9 порывов на участке водопровода «Горловка-Торецкое», который находится в «серой» зоне. Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА.





Ремонтные работы на трубопроводе, по которому вода подается из Горловской фильтровальной станции №2, предоставили возможность сократить потерю воды на 10% и были выполнены без остановки водоснабжения.



В Донецкой облгосадминистрации отметили, что подали заявку в общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) на предоставление гарантий режима тишины на сентябрь для продолжения ремонтных работ на водопроводе.

Напомним, 1 августа произошла авария на водоводе Горловка-Торецк в «серой зоне». Местные жители были без водоснабжения почти неделю. Воду поставляли спасатели по графику. 6 августа ремонтные бригады завершили работы на водоводе.



Позже, 10 августа, специалисты «Воды Донбасса» обнаружили еще 4 порыва в различных местах водопровода Горловка-Торецк. В то же время водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов производилось в достаточном объеме.