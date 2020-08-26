В Донецкой области — 32 новых случая COVID-19

На подконтрольной территории Донецкой области за сутки 26 августа зафиксировали 32 новых случая инфицирования коронаиврусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что 13 заболевших обнаружили в Краматорске, 6 — в Ливанской ОТО, 5 — в Мариуполе, 4 — в Бахмуте, 2 — в Славянске и по 1 в Константиновке и Никольском районе.



С начала пандемии в Донецкой области, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано 1 290 случаев COVID-19. Из них на лечении находятся 319 пациентов, 953 — выздоровели, 18 — умерли.

Украина не владеет официальными данными о ситуации с распространением коронавируса на неподконтрольной территории в Донецкой области.



Контролирующая эти территории группировка «ДНР» признает 2400 случая COVID-19. Из них выписаны 1 185 человек, умерли — 135. Продолжают болеть 1 080 пациента.



Сегодня, 26 августа, в Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и запретил въезд иностранцам в страну с 29 августа.



В Украине по состоянию на утро 26 августа выявлено 1 670 заболевших за сутки COVID-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели.