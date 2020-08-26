Украина снимает карантинные ограничения на пересечение КПВВ с Крымом

Кабинет Министров принял решение о прекращении действия временных ограничений пересечения пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом с 29 августа. Об этом сообщает в Facebook Представительство Президента в Автономной Республике Крым.



«Согласно решению Кабинета Министров Украины 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение № 979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 8 августа 2020 года», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что полный текст решения правительства будет опубликован завтра, после чего будут предоставлены детали процедуры пересечения КПВВ.

Напомним, 8 августа правительство Украины решило временно прекратить работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.



На Донбассе сейчас работают два КПВВ на линии разграничения: пеший пункт пропуска «Станица Луганская» в Луганской области (работает ежедневно) и «Новотроицкое» в Донецкой области, который соединен одним транспортным коридором с подконтрольным «ДНР» КПВВ «Еленовка» (работает по особым правилам на въезд и на выезд и два раза в неделю: понедельник и пятницу).