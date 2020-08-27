Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США в Кривом Роге

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Встреча состоялась в Кривом Роге после телефонного разговора Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.



Отмечается, что Зеленский «подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах». Биган «назвал большим достижением» сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня, добавили в ОП.



Также Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке. Биган напомнил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку.



Кроме того, стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Глава украинского государства отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.



Как передает пресс-служба главы государства, Биган «высоко оценил» позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.



Также стороны обсудили события в Беларуси, «придя к соглашению, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования».



Зеленский и Биган также посетили ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский опоздал на футбольный матч на стадионе «Горняк» в Кривом Роге из-за телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео. Из-за задержки президента начало матча отложили почти на час.