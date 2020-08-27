Число заболевших коронавирусом в Украине снова приблизилось к двум тысячам за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 974 заболевших коронавирусом. 763 человек выздоровели, а 49 — умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрированы 112 059 случаев COVID-19. Из них 54 217 человек выздоровели, а 2 403 — скончались. Продолжают болеть 55 439 человек, что на 1 162 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (220), в Харьковской области (218), во Львовской области (203), в Одесской области (185).



Днем ранее, 26 августа, сообщалось о 1670 заболевших коронавирусом за сутки, 25 августа — 1 658 инфицированных, 24 августа — 1 799 новых больных, 23 августа зафиксировали 1 987 инфицированных. 22 августа был установлен абсолютный антирекорд — 2 328 инфицированных за сутки.