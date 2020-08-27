Путин по просьбе Лукашенко сформировал резерв из силовиков. Их могут отправить в Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости может быть отправлен в Беларусь. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».



По его словам, это было сделано по просьбе Александра Лукашенко.



Президент РФ добавил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, «пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».

Лукашенко еще 15 августа заявлял, что Путин пообещал оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности» в Беларуси в рамках обязательств России как члена союзного государства и ОДКБ.