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Песков заявил, что подготовка к саммиту лидеров в «нормандском формате» еще не завершена

27 августа 2020, 13:54

Песков заявил, что подготовка к саммиту лидеров в «нормандском формате» еще не завершена

Преждевременно говорить о том, что подготовка к проведению саммита «нормандской четверки» завершена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«А что касается саммита "нормандского формата", то это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена. Наверное, вряд ли это кто-то сможет сделать», — сказал Песков.

Комментируя возможные сроки проведения встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки», которая планировалась на 28 августа, Песков ответил: «Согласовываются графики, согласовывается повестка дня. Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются».

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что перенесенная встреча советников лидеров государств «нормандской четверки» состоится до 10 сентября.

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