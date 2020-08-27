Путин утверждает, что «вагнеровцев» «затащили» в Беларусь спецслужбы Украины и США

Президент России Владимир Путин утверждает, что задержание 33 российских наемников в Беларуси было спровоцировано спецслужбами Украины и США.



«Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24».



По словам российского президента, их «затащили» на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в предвыборной кампании, что «абсолютно не соответствует действительности».



Путин повторил утверждение российских спецслужб о том, что этих людей «в темную использовали». «Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны. В Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы», — заявил он.



По его словам, российские пограничники не выпускали этих людей в Беларусь. «По поддельным документам их фактически везли», — подчеркнул Путин.

29 июля правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке террористических актов в преддверии выборов, однако никаких обвинений им официально так и не предъявили.



14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, эти наемники принимали участие в боях на Донбассе и среди них 9 граждан Украины. Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Украинской правда» и «Цензор.нет» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в офисе Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.