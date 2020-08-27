За минувшие сутки в Луганской области выявили 19 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период — 275. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Восемь случаев зарегистрированы в Северодонецке, пять в Меловском районе, по одному в Лисичанске, Кременском, Старобельском, Новопсковском, Марковском, Станично-Луганском районах.



«Из 19-ти подтвержденных случаев: 8 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцию, 3 человека, которые прибыли из временно оккупированной территории, 1 человек выявлен ​​при обследовании для плановой госпитализации, 7 человек больных ОРВИ и пневмонией, которые обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.



В целом с начала эпидемии зарегистрировано 275 случаев инфицирования, из них выздоровели 170 человек, умерли два человека.