СБУ нашла на Донетчине тайник с оружием добробатов

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающих осколочных мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6», — говорится в сообщении.



В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тыс. патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.



«По оперативной информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.



Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон, и целей использования арсенала.