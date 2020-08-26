«Донбасс Медиа Форум» впервые пройдет онлайн

В этом году «Донбасс Медиа Форум» будет проходить в течение двух дней, 11-12 сентября 2020 года, с 10:00 до 19:00. Из-за пандемии коронавируса в мире форум впервые пройдет онлайн.



В программе форума указано 18 дискуссий и воркшопов от украинских и зарубежных экспертов из Великобритании, Грузии, Венгрии, Эстонии, Франции и Чехии. Все мероприятия будут в формате talk show с прямой трансляцией, оперативной реакцией на комментарии и возможностью видео-включений. Для всех мероприятий также предусмотрен синхронный перевод на английский и украинский языки.



На мероприятие приглашаются медиа-менеджеры, редакторы, журналисты и другие работники редакций, которые работают с тематиками Донбасса. Также принять участие могут все представители медиа, которые интересуются вопросами консолидации общества, нового медийного законодательства, саморегуляции СМИ, преодоления последствий COVID-19 в работе редакций, противодействия дезинформации, освещения местных выборов по новому избирательному законодательству, развития YouTube-каналов для региональных медиа, освещения гендерных вопросов, управления стрессом во времена глобальной неопределенности.



С подробной программой и спикерами можно ознакомиться на сайте «Донбасс Медиа Форума». Позже там будут опубликованы ссылки на трансляции всех мероприятий.



Постоянный организатор Донбасс «Медиа Форума» — ОО «Донецкий институт информации». В этом году соорганизатором мероприятия является телеканал «ДОМ». Партнеры форума: Министерство культуры и информационной политики Украины, USAID (через Internews и DG East), «Представительство Европейского Союза в Украине», Проект Совета Европы «Развитие социальных прав человека как ключевой фактор устойчивой демократии в Украине», Координатор проектов ОБСЕ в Украине.

«Донбасс Медиа Форум» организовали журналисты из Донецкой и Луганской областей в 2015 году как площадку для обсуждения важных проблем, связанных с журналистикой на Донбассе. Позже добавился и учебный компонент — на форум с мастер-классами начали приезжать иностранные журналисты, которые делились опытом работы в конфликтных и постконфликтных средах, использованием инструментов новых медиа для создания новых форматов материалов. Кроме того, традиционно форум был площадкой для коммуникации между журналистами и редакциями, где можно было не только увидеть коллег, которые теперь работают во всех уголках страны, но и запланировать коллаборации для дальнейшего сотрудничества. Впоследствии аудитория форума выросла, так как кроме локальных редакций на Донетчине и Луганщине и журналистов-переселенцев по всей стране тематикой Донбасса интересуются многие медиа и журналисты, ведь работают с этими темами для своих изданий в мире, в Украине и в регионах.



В прошлые годы форум проходил в Киеве, Мариуполе, Славянске и дважды в Харькове. В прошлом году юбилейный пятый «ДМФ» стал рекордным: за два дня было проведено почти 40 мероприятий, которые посетили более 600 участников с Украины и других стран мира.