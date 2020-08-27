Доклад ООН по Крыму и Донбассу: Незаконные задержания, аресты и пытки

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.



Как отмечается в докладе, наиболее распространенными нарушениями являются незаконные задержания и содержания под стражей, длительные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, отсутствие эффективных средств правовой защиты.



«На протяжении более чем шести лет мы документируем нарушения прав человека по уголовным делам в контексте конфликтов на востоке Украины и в Крыму. Мы призываем ответственных за эти нарушения прекратить эту незаконную практику и обеспечить соблюдение права на справедливое судебное разбирательство для всех людей», — отметила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.



В докладе задокументированы случаи, когда Россия не обеспечивала защиту права на справедливое судебное разбирательство и нарушала гарантии надлежащей правовой процедуры в Крыму.



Миссия также зафиксировала нарушения и на территории, контролируемой правительством Украины. Среди них — нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность, на правовую помощь, справедливое рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом без неоправданных задержек на эффективное средство правовой защиты.



На территории, контролируемой группировками «ДНР» и «ЛНР», ни «законодательство», ни практика его применения не обеспечивают соблюдение базовых элементов права на справедливое судебное разбирательство.



«Суды» часто проходят в закрытом режиме, без доступа к адвокату и сопровождаются содержанием под стражей без связи с внешним миром, применением пыток и жестоким обращением, заявляют авторы отчета.



«Практика "превентивного задержания" и "административного ареста" приравнивается к содержанию под стражей без связи с внешним миром и способствует процветанию пыток и жестокого обращения. Такую практику необходимо немедленно прекратить. Международное сообщество, включая Российскую Федерацию, должна использовать свое влияние на самопровозглашенные "республики", чтобы остановить эти тяжелые нарушения прав человека», — добавила Богнер.



Отмечается, что доклад основан на более чем 1 300 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, результатах мониторинга 1 280 судебных заседаний и изучения свыше 3 300 судебных решений и других соответствующих материалов.